福岡県警朝倉署は6日、朝倉市の女性がNTTをかたる架空請求詐欺に遭い、現金をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、5日午後4時40分ごろ、被害者の携帯に＋から始まる国際電話番号でNTTをかたる男から電話があった。「アプリ料金が2年間未払いとなっている。訴訟を起こす直前の状況である。本日までに支払うのであれば、訴訟を止めることができる」などと言われた。相手から指示された口座に現金を