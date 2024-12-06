Ê¼¸Ë¸©²ÃÅì»Ô¤ÎÍ·±àÃÏ¡ÖÅì¾ò¸Ð¤ª¤â¤Á¤ã²¦¹ñ¡×¤Ç£²£°£²£±Ç¯£±£°·î¡¢Î©ÂÎÌÂÏ©»ÜÀß¤Î¾²ÈÄ¤¬È´¤±Íî¤Á¡¢ÍøÍÑµÒ£¶¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢¸©·Ù¤Ï£¶Æü¡¢Åö»þ¤Î»ÙÇÛ¿Í¤È½¾¶È°÷£²¿Í¤Î·×£³¿Í¤ò¶ÈÌ³¾å²á¼º½ý³²ÍÆµ¿¤Ç¿À¸ÍÃÏ¸¡¤Ë½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ÙÇÛ¿Í¤é£³¿Í¤Ï¾²²¼¤ÎÎÂ¡Ê¤Ï¤ê¡Ë¤¬Éå¿©¤¹¤ì¤Ð¶¯ÅÙ¤¬²¼¤¬¤ë´í¸±À­¤òÇ§¼±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½½Ê¬¤ÊÅÀ¸¡¤òÂÕ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç±Ä¶È¤òÂ³¤±¤Æ£¶¿Í¤Ë½Å·Ú½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿µ¿¤¤¡£