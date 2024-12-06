食品などを激安で販売し全国で話題となっている店舗『エコイート』が新潟県内で初めて新潟市にオープンしました。食品ロス削減にも貢献する店の仕組みを取材しました。12月6日、新潟市東区にオープンしたのは、エコイートの県内第1号店です。【齋藤正昂アナウンサー】「店内に入って最初に目につくのがこちらの棚。チョコレートの価格を見ると、税抜き39円。さらに、こちらのグミはなんと税抜