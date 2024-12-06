熊本大学は、複数の部下に対するパワハラがあったとして大学病院に勤務していた職員を懲戒処分しました。 【写真を見る】熊大病院の40代元管理職員 複数の部下へのパワハラで懲戒処分 「自己都合」で退職済 停職1か月の懲戒処分を受けたのは、熊本大学病院に勤務していた40代の管理職の医療職員です。 熊大によりますと、この職員は去年（2023年）5月から10月の間、複数の部下に対して長時間の不必要な指導を行ったほか、勤務の