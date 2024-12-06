新潟県妙高市の小学校で12月6日、2カ月にわたりお世話をしてきたヤギ2匹とのお別れ会が開かれました。毎年、小学1年生がヤギの飼育を通して、命の大切さを学んでいる妙高小学校。10月から約2カ月間、児童と過ごしてきた「ロッキー」と「ヤギピー」の2匹は雪の時期を前に、畜産会社の元へ帰ることに…【児童】「お別れは寂しいけれど、ヤギピーとロッキーが残してくれた思い出をパワーにして、これか