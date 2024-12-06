À®ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¡¢ÂçÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤ÎÂÐ±þ¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Î·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·±Îý¤Ï¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò»öÁ°¤ËÃÎ¤é¤»¤º¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Î¹¹Ô¼Ô¤¬¤¤¤ë¶õ¹Á¥í¥Ó¡¼¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤ä¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é120¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ÌÅÙ6¶¯¤Î·ã¤·¤¤ÍÉ¤ì¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢³¬ÃÊ¤Ç¥±¥¬¤ò¤·¤¿Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢·Ä±þÂç³Ø¤ÇËÉºÒ¤ò³Ø¤Ö³ØÀ¸¡£ÆüËÜ¹Ò¶õ¤Î¿¦°÷¤¬±þµÞ¼êÅö¤Æ¤¹¤ë¼ê½ç¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤Û¤«¡¢¶õ¹Á¤ÇÆ¯¤¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ï¢·È¤·¤ÆÈòÆñÍ¶Æ³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³°¹ñ¿ÍÎ¹