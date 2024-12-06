茨城県境町が、ユナイテッドアローズ(以下UA)をはじめとするパートナー企業の協力を得て、活気ある町づくりに向けた取り組みを加速させている。UAは町の広報誌、グッズ、観光案内所、ふるさと納税の返礼品、果ては小学校・中学校の体操服までプロデュース。町内には、UAオリジナルデザインの高速バス・自動運転バスも走る。このほか、建築家の隈研吾氏が設計した民間施設や美術館なども相次いで完成。東京五輪2020大会で使用された