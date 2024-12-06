Yadarisa Shabong[¥í¥ó¥É¥ó£¶Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ±ÑÊÝ¸±Âç¼ê¤Î¥¢¥Ó¥Ð ¤Ï¡¢¸½¶â¤È³ô¼°¤ò¹ç¤ï¤»£³£¶²¯£±£°£°£°Ëü¥Ý¥ó¥É¡Ê£´£¶²¯¥É¥ë¡Ë¤Ç¼«Æ°¼Ö¡¦½»ÂðÊÝ¸±¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡¦¥é¥¤¥ó¡¦¥¤¥ó¥·¥å¥¢¥é¥ó¥¹¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤òÇã¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Î¾¼Ò¤¬£¶Æü¡¢ºâÌ³ÌÌ¤ÇÍ½È÷Åª¤Ê¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¤È¤Î¶¦Æ±À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡¦¥é¥¤¥ó¤ÏÀµ¼°¤Ê¿½¤·Æþ¤ì¤¬¤¢¤ì¤Ð¤³¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÊý¿Ë¡£Çã¼ý¤¬À®Î©¤¹¤ì¤Ð£±£¶£¶²¯£µ£°£°£°Ëü¥Ý¥ó¥É¡Ê£²