佐賀県は、事故を起こして飲酒運転の疑いで逮捕され、その後、釈放された女性職員を懲戒免職にしました。■佐賀県の会見「このような不祥事が発生したことについておわび申し上げます。誠に申し訳ございません。」6日付で懲戒免職となったのは、佐賀県の伊万里土木事務所に勤務する39歳の女性職員です。佐賀県によりますと、女性職員はことし10月、同僚と店で酒を飲んだ後、車の運転を代行業者に依頼し自宅近くまで帰りましたが、