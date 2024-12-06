元ミズノブランドアンバサダーのヤクルト・高津臣吾監督、広島・新井貴浩監督の「特別対談」が６日、大阪市内のミズノ大阪本社で開催された。２人は広島工の先輩、後輩という間柄。今季、９月に首位から大失速し、ＣＳ進出も逃した広島。新井監督は当時何をしてもうまくいかず、ヤクルト戦の前のメンバー表交換の際に「寝られないんです…」と弱音を吐いたこともあったという。高津監督から「（監督としては）普通だ！」と励ま