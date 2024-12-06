ドル円一時１５０．６１レベル、本日の高値を更新＝ロンドン為替 ロンドン市場に入ると、リスク選好の動きに方向転換している。欧州株では特に仏ＣＡＣ指数が１％超高と堅調。米１０年債利回りは４．１９％近くまで一時上昇。ドル円はロンドン朝方までは上値重く推移し、一時49.77近辺まで下押しされた。しかし、その後は上昇に転じており、足元では高値を150.61レベルまで伸ばしてきている。クロス円も同様に円安の動きに転