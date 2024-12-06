マンホールのふたを開けて中に入り、几帳面にふたを閉める姿で一世を風靡した、アライグマの「カール君」がきのう、肝不全のため、死にました。飼育していた長野市の茶臼山動物園では、７日から献花を受け付けます。（2017年10月映像）「カールく～ん」飼育員がマンホールのふたを開けると、園児たちの呼び掛けに応えるように顔を出す、アライグマのカール君。ふたを閉めてみると…器用に開け