元フジテレビアナウンサーで、現在は弁護士として活躍する菊間千乃さんが６日、自身のインスタグラムで父の死去を報告した。菊間さんの父・崇祠さんは女子バレーボールの名門・八王子実践（東京）で長く監督を務め、大林素子さんらを育てた。菊間さんは「先日、父が亡くなりました。９０歳でした。１ヶ月前に足を骨折して入院。手術はうまくいったのですが、その後誤嚥性肺炎になって、旅立ってしまいました。これまで７回もの