ドル指数は下げ一服、１０＋２１日線はデッドクロス示現も＝ロンドン為替 ドル指数は下げ一服。昨日の陰線で１０＋２１日線はデッドクロスを示現した。本日の東京午前の１０５．９０１を高値に、ロンドン序盤かけては１０５．６８３まで低下する場面があった。しかし、このあとのＮＹ市場で米雇用統計が発表されることから調整が入っている。足元では前日終値をやや上回る水準に反発している。 ドルインデックス＝105.81(+