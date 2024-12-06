出産後のお母さんに心や体のケアのサポートを行う「産後ケア」についてお伝えします。 産後ケアに取り組む助産院と別府市が新たに始めるサービスについて取材しました。 広がる「産後ケア」 大分県別府市にある「レストハウスやの助産院」です。 この日も朝から、赤ちゃんを連れたお母さんたちが続々とやってきました。 ◆矢野妙子院長「皆さん最近困ったことや聞きたいことはありますか？」 ◆