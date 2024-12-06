中国人インフルエンサーとみられる人物が、奈良県大和郡山市議会の正副議長室などに無断で侵入し、撮影した動画をＳＮＳに投稿していたことが分かった。物品の破損や盗難などの被害は確認されていないが、建造物侵入の疑いがあり、市議会事務局は郡山署に相談。出入り口に人感センサーを設置するなど対策を取り、来訪者の把握を徹底する。同事務局によると、１１月２７日、市職員から動画が投稿されているという通報を受け、市