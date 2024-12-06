10月の家計調査で消費額が3カ月連続で減少する中、公共料金の支出が2割近く増加していることが分かりました。総務省の家計調査では2人以上の世帯が2024年10月に消費に使った金は物価の変動を除いた実質で前年同月比1.3％減少となり、3か月連続で減少しています。こうした中、家計管理サービスを展開する株式会社スマートバンクによりますと、10万人以上の利用者を対象にカテゴリー別の支出を調査したところ消費額が減少しているに