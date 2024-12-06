日本ハム、西武で通算127勝の西崎幸広氏（60）がBSジャパネクストの野球トークバラエティーYouTubeチャンネル「ダグアウト!!!」内で、来年注目すべき日本ハムの若手投手の名前を挙げた。来年覚せいが期待できる注目選手を聞かれ、西崎氏は「来年4年目になる達くん」と日本ハムの元ドラフト1位を挙げた。「とりあえず顔が格好いい。背も高い」達孝太投手（20）は天理から2021年ドラフト1位で日本ハム入り。1メートル94の長