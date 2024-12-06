脚本家の北川悦吏子さんが自身のＸを通じて、中山美穂さんを悼む投稿をしました。北川さんは、自身が原作・脚本・監督を務めた映画「新しい靴を買わなくちゃ」（2012年公開）で中山美穂さんを主演に迎えていました。 【写真を見る】【北川悦吏子】中山美穂さんを悼む映画「新しい靴を買わなくちゃ」に主演・北川さんが監督と脚本「美しい思い出しかない」▽▽▽▽北川悦吏子さん追悼全文▽▽▽▽私が出逢った中で一番