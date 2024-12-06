新年を迎える準備が進んでいます。大分県佐伯市の中学生が、正月を彩るしめ縄飾り作りに挑戦しました。 東雲中学校 初日の出の名所として知られる佐伯市上浦の豊後二見ヶ浦。 そのすぐ近くにある東雲中学校では、豊後二見ヶ浦の大しめ縄の張替えにあわせて、毎年この時期に、生徒たちがしめ縄飾りを作っています。 6日は生徒15人がしめ縄飾りの作り方をボランティアなどから教わっていました。生徒たちは8日、