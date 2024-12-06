岩屋毅外相は6日の会見で、就任後初めて衆参両院の予算委員会に臨んだ石破首相について、「（自民党の）総裁選からノンストップで今日まできて、相当お疲れだろうと思うが、予算委員会の論戦が始まって、非常に活力を得てきていると感じる」との見方を示した。また、「非常に的確・適切に答弁し、石破首相ならではの見識のもとに、議論が充実してきているのではないか」と述べた。そして、岩屋外相は、「石破首相が言う『謙虚で丁