大分県大分市の保育園で、6日、魚と触れ合える体験会が開かれました。 KAMAEおさかな研究女子会 楽しそうに魚と触れ合う子どもたち。この体験会は魚を育てる仕事を知ってもらい食育などに繋げようと佐伯市蒲江で水産業に関わる若手女性グループ「KAMAEおさかな研究女子会」が開いたものです。 大分市の桜ヶ丘保育所の園児たち 大分市の桜ヶ丘保育所の園児たちおよそ70人が県の栄養士会な
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 中山美穂さん死去 妹が現状話す
- 2. 坂口杏里の緊急事態 元夫が激白
- 3. 突然妻に内容証明 一家離散に
- 4. 中山さん死去 ヒートショックか
- 5. 「ヒートショック」3つの対策
- 6. 中山美穂さん 事務所コメ全文
- 7. 中山さん死去 芸能界から追悼
- 8. PayPay「他社クレカNG」を撤回へ
- 9. 岸谷五朗の長男と初告白「怖い」
- 10. 梅毒検査 女性に陰性と誤通知
- 1. 「ヒートショック」3つの対策
- 2. 梅毒検査 女性に陰性と誤通知
- 3. 「少子化の原因」堀江氏が猛批判
- 4. 山本太郎氏「能登を見捨てるな」
- 5. 女性が「7日後に死亡」男を逮捕
- 6. UFJの数十億円窃盗 管理者が犯行
- 7. 中山さん 昨日23時まで連絡取る
- 8. 秋篠宮さま 国民を敵に回す覚悟?
- 9. 岸和田市長 不倫を認めて謝罪
- 10. 高額トレカなど脅しとる 大阪･ミナミ緊縛強盗事件で男5人逮捕
- 1. 突然妻に内容証明 一家離散に
- 2. 堀江氏 森永氏の「挑発」に苦言
- 3. Z李事件で13人逮捕 警察の本気度
- 4. 働く高収入の高齢者に課税強化へ
- 5. 41歳未婚女性が歯を見せない理由
- 6. 選挙で「元モー娘。」は無意味?
- 7. クマ駆除に激怒する人増えた理由
- 8. 万博大型荷物預け料1万円で調整 高額設定で抑制か 大阪・関西万博
- 9. 古賀茂明氏のやりたかったこと
- 10. 選挙におけるSNS規制「各党・各会派で議論を」 村上誠一郎総務相
- 1. 脱毛治療薬を吸収 狼男症候群に
- 2. BLACKPINK・ロゼがうつ病を告白
- 3. ウ南部の市長を拉致 遺体で返還
- 4. 3年前の動画で殺人容疑者逮捕 米
- 5. 尹大統領 同窓生3人で戒厳計画か
- 6. 2回目の戒厳令か 今夜とても危険
- 7. ユン大統領に過剰反応 批判殺到
- 8. 南アの鉱山に6人遺体 警察が包囲
- 9. トルコ滞在 秋篠宮さま感想語る
- 10. 韓国で空前の日本漫画ブーム
- 1. PayPay「他社クレカNG」を撤回へ
- 2. 30秒でやる気に「瞬間ブースト」
- 3. クレーマー鎮める接客プロの対応
- 4. 50代がタイミー挑戦 見た光と影
- 5. 駅そば店員 迷惑客に内心舌打ち
- 6. ビットコインで2億 破産の理由
- 7. LINEクレカ終了も 1億バラマキ
- 8. ライザップ 36万人の情報が流出
- 9. スカパー 実は最高益の好調ぶり
- 10. 美容室倒産が107件 過去最多更新
- 1. Black Fridayの売れ筋商品 TOP15
- 2. Pixel AIが電話出る機能追加
- 3. Ankerの充電器などが最大38%OFF
- 4. Kindle Unlimitedが3カ月99円に
- 5. Kindle本が最大70%OFF 本日まで
- 6. 天然水やお酒などが最大45%OFFに
- 7. Androidの「クイック共有」、写真や動画もQRコードでサクッと共有可能に
- 8. 携帯電話サービス「povo2.0」で動画配信サービス「ABEMA」のデータ通信がカウントフリーになるトッピングが提供！7日間390円と30日間990円
- 9. 走行中のBMW車に遠隔操作の危険
- 10. 米10代の8割がiPhoneユーザー?
- 11. クアルコムのマクガイアCMOインタビュー 日本市場への投資拡大、Snapdragonブランド構築へ
- 12. Google検索から削除も異議で復活
- 13. 「大気からのCO2除去」は、温暖化対策にあまり意味がなさそう
- 14. 電力表示で安心！USB充電機能付きキューブ型タップ
- 15. Win10の裏技 GodModeの使い方
- 16. 世界最大のポルノサイトが暗号化
- 17. ついに フィービー・ファイロ 氏、ブランドローンチか。2年以上待ったファンの期待は報われるか
- 18. 宇宙が138億歳であることを再確認 ジェイムズ・ウェッブ望遠鏡で ESA
- 19. AmazonでBAKUNEが最大20%OFFに
- 20. アイリスオーヤマ、同社史上最強のふとん乾燥機を新発売 乾燥力が強くても大きさは従来の1／4
- 1. 大谷翔平から衝撃提案 CEO驚き
- 2. Breaking Down「一番のピンチ」
- 3. 大谷が明かした次なる壮大な夢
- 4. 田中将大 楽天への出戻りある?
- 5. 瀬戸大也 骨折と離婚報道で暗雲
- 6. 上原浩治氏の衝撃写真 SNS驚愕
- 7. 那須川天心に「フラれた」嘆き節
- 8. 大谷後払い 代理人が真相初告白
- 9. 朝倉未来 首相の名前知らず誤答
- 10. 年俸1億円突破 万波中正ニンマリ
- 1. 中山美穂さん死去 妹が現状話す
- 2. 坂口杏里の緊急事態 元夫が激白
- 3. 中山さん死去 ヒートショックか
- 4. 中山美穂さん 事務所コメ全文
- 5. 中山さん死去 芸能界から追悼
- 6. 岸谷五朗の長男と初告白「怖い」
- 7. 中山さん 5日夜に話していた内容
- 8. WANDS元ボーカル 美穂さんを悼む
- 9. 花澤香菜のイベ 前日に会場変更
- 10. 舞香 2000万円の婚約指輪消えた?
- 1. 一生独身でいい…婚約解消した訳
- 2. おばさん仕草 年下彼氏が嘆き
- 3. サンタ信じる娘のお願いに動揺
- 4. ハニーズ 1枚でおしゃれなワンピ
- 5. 子どもの「うつ」症状の特徴
- 6. 「ダンダダン」が一番くじに登場
- 7. 彼女が泊まりにくるの迷惑な理由
- 8. 友人と旅行 本性を知って絶縁へ
- 9. 彼女との旅行で愛が揺らいだ瞬間
- 10. ケンタ福袋 25年は保冷BAG付き