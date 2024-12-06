大分県大分市の保育園で、6日、魚と触れ合える体験会が開かれました。 KAMAEおさかな研究女子会 楽しそうに魚と触れ合う子どもたち。この体験会は魚を育てる仕事を知ってもらい食育などに繋げようと佐伯市蒲江で水産業に関わる若手女性グループ「KAMAEおさかな研究女子会」が開いたものです。 大分市の桜ヶ丘保育所の園児たち 大分市の桜ヶ丘保育所の園児たちおよそ70人が県の栄養士会な