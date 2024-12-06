週末は気温急降下防寒対策を上空に強い寒気が流れ込み、週末から気温が急降下する見込みです。感染症がはやっていますが、風邪など引かないように寒さ対策をしてください。今週は季節はずれの暖かさのため、身体が寒さに慣れておらず、週末からの寒さが身にこたえそうです。各地の寒さのピークと予想される最低気温および平年時期は以下の通りです。北海道・札幌7日（土）に−5度（12月下旬並み）岩手・盛岡7日（土）に−3度