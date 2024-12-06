囲碁の7大タイトルの一つ、王座戦五番勝負の第4局は井山裕太王座（35）が勝利しました。これで王座を防衛し、4連覇を達成するとともにタイトル獲得数を「77」とし、史上最多の単独1位となりました。井山王座に芝野虎丸九段（25）が挑戦している王座戦の第4局は午前10時から神奈川県秦野市で始まりました。ここまで2勝1敗の井山王座は勝利し、王座を防衛するとともに4連覇を達成しました。合わせてタイトルの通算獲得数を「