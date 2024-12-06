岸田文雄・元首相の襲撃事件で逮捕された木村隆二被告（25）に対し、和歌山地検の男性検事（36）が取り調べで「引きこもり」「替えがきく」などと繰り返し侮辱した問題で、被告の弁護団が6日、和歌山市内で記者会見を開いた。検察から謝罪はないとした上で、国家賠償請求訴訟を起こすことを検討していると明らかにした。和歌山地検に入る木村隆二容疑者=2023年4月17日午前8時49分、和歌山市、柴田悠貴撮影赤木俊之弁護士は、取