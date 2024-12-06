大分空港では、いま地元、大分県国東市の特産品、オリーブを使ったユニークな足湯を楽しむことができます。 おんせん県の玄関口、大分空港の到着ロビーに設置され、人気の足湯コーナー。 毎朝、別府から直送することで源泉かけ流しの別府温泉を利用客が体感できるこちらの足湯には、6日から期間限定で、オリーブの実や葉っぱが浮かべられています。 大分空港 これは、特産