能登半島地震の被害を受けた石川県七尾市の上空に６日、復興祈願の花火が打ち上がった。2004年の中越地震で被災した新潟県長岡市の豊田小学校と、七尾市の小丸山小学校の6年生が、募金やクラウドファンディングで協力して実現した。長岡市では、中越地震の復興を願う「フェニックス花火」が、毎年打ち上げられている。能登の地震について授業で学んだ豊田小の児童から「能登の被災地を応援したい」と声が上がり、小丸山小の