ハリオ商事は、2024年12月2日からHARIO NETSHOPで、福袋の受注を開始しています。カテゴリー別に選べる6種類の福袋今年は6種類のカテゴリーから選べる、中身のわかる福袋が登場。いずれの福袋も、数量限定の販売です。１、HARIOおうちクッキングセット2025 何個あっても嬉しい、耐熱ガラス製の調理用器具が豪華な７点入り。オーブン・レンジで簡単調理ができ（オーブン可は一部の製品）、食器としても使いやすい耐熱ガラスシリーズ