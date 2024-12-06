「世界を広げる手助けをしてくれるの」サロンに心酔するママ友が素晴らしさを力説中学時代に友達をかばった優しい生徒。今はオンラインサロンを主宰する人気エッセイストに／怖いトモダチ（1）誰にでも優しく寄り添ってくれる彼女は、尊敬できて魅力的な存在。でもどこか違和感があって…。中井ルミンは、主宰するオンラインサロンに4桁のメンバーが集まる人気エッセイスト。理知的で優しい人柄や、過去の感動的なエピソードの数々