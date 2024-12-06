１２月１７日付で東証スタンダード市場に新規上場予定の黒田グループの公開価格が、仮条件（６４０～７００円）の上限である７００円に決定した。 同社は、１８年３月まで東証１部に上場していた黒田電気の持ち株会社。非公開化前は商社事業を担う黒田電気をグループの頂点としていたものの、非公開化により１７年１０月に設立されたＫＭホールディングスを頂点とした持ち株会社体制に移行し