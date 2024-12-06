（台北中央社）歌手のジェイ・チョウ（周杰倫）が5日、ワールドツアー「嘉年華」（CARNIVAL）の台北ドーム公演初日を行った。昨年12月に開業した台北ドーム（台北市）で歌手の単独コンサートが開かれるのは初めて。観客約3万8000人を動員し、数々の名曲を披露してファンを熱狂させた。台北でのコンサートは前回のワールドツアー「地表最強」で行った2017年の台北アリーナ公演以来、7年ぶりとなる。コンサートはツアータイトルに合