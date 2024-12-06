（台東中央社）「野球の古里」の異名を持つ東部・台東県延平郷の紅葉村に使用済みのバットやグローブなどの野球道具でできた高さ3メートル超のクリスマスツリーが登場し、6日にライトアップされた。村の明るい未来につながればと期待されている。同村にある紅葉小学校の児童たちで構成された少年野球チームは1968年、日本のリトルリーグ関西代表チームを7―0で破り、台湾人の野球への関心を高めるきっかけとなった。紅葉小の精神と