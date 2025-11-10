「冬の入浴時、ヒートショックに気を付けろ」と聞いたことがある方も多いと思います。ヒートショックが起こると失神や心筋梗塞、脳梗塞など、命を落とすこともあると言います。しかし、ヒートショックはなぜ起こるのでしょうか。「厚木胃腸科医院」の寒河江先生に、詳しい解説をお願いしました。 監修医師：寒河江 三太郎（厚木胃腸科医院） 北里大学医学部卒業後、国際親善総合病院での研修を経て慶應義