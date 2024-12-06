すかいらーくが運営するファミレスチェーン「ガスト」が、期間限定でフレンチのコース料理を提供しています。価格は1990円（税込）です。「どうせファミレスのクオリティでしょ」と思った方、侮るなかれ。このメニューにはファミレス業界のパワーバランスをも覆す「すごい戦略」が込められているのです。（百年コンサルティング代表鈴木貴博）【実食】ガストの1990円フレンチ「かなりスゴい！」と言わざるを得ない私を含め戦略