子どものころに遊んだ経験のある人も多いだろう「アイロンビーズ」。小さな筒状のビーズを星や丸、四角といった型に合わせて並べ、アイロンをあてて接着させるという遊び道具だ。このアイロンビーズが近年再び注目を浴びている。【写真】まるで花束のように立体的な作品を作ることもできるアイロンビーズといえば平面的なデザインをイメージするが、最近では立体的なデザインや複雑な図形、柄を表現できるようになってきているとい