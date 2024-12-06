サガン鳥栖は6日、MF森谷賢太郎が2024シーズンをもって現役引退することを発表した。8日（日）の2024明治安田J1リーグ最終節ジュビロ磐田戦後には引退セレモニーが実施されるという。1988年9月21日生まれで現在36歳の森谷は横浜F・マリノスの下部組織出身で、筑波大学を経て2011年にトップチームへ加入した。2年後には川崎フロンターレへ活躍の場を移すと、その後の6シーズンで公式戦通算158試合に出場し16ゴール16アシストを