バルセロナがレヴァークーゼン所属のドイツ代表DFヨナタン・ターに関心を寄せているようだ。5日、スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』やドイツメディア『スカイスポーツ』が伝えている。現在28歳のターは屈強な体格を誇るセンターバック（CB）。ハンブルガーSVの下部組織出身で、2013−14シーズン途中にトップチームデビューを飾った。2015年夏にはレヴァークーゼンへ完全移籍加入し、ここまで公式戦通算374試合の出場で15ゴ