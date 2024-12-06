熊本大学は6日、大学病院の元医療職員による部下へのハラスメントが確認され、懲戒処分にあたるとして公表しました。 ハラスメント行為が確認されたのは、熊大病院に勤務していた40代の元医療職員です。熊本大学によりますと、元職員はことし4月から10月にかけて当時勤務していた職場の複数の部下に対して、▽長時間の不必要な指導▽不明確な指示による多すぎる業務の要求▽意見が違う者を許さず、自分に従うよう強制する など