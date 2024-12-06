【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■LINE MUSICでは、「Christmas Day（Japanese ver.）」の再生キャンペーンも実施！ チャン・グンソク率いるバンド、CHIMIROがクリスマスソング「Christmas Day」を12月11日に配信リリースすることが決定。 これを記念してLINE MUSICでは、日本語で歌唱した「Christmas Day（Japanese ver.）」の再生キャンペーンが実施される。 12月11日0時から12月17日2時59分まで