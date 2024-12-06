○大成温調 [東証Ｓ] 既存株主による30万0100株の売り出しと、オーバーアロットメントによる上限4万5000株の売り出しを実施する。売出価格は12月16日から19日までの期間に決定される。 ○日本麻 [東証Ｓ] ＬＥＯＭＯを割当先とする74万株の第三者割当増資を実施する。発行価格は544円。 [2024年12月6日] 株探ニュース