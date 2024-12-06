【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■中島健人、スペシャルイベントを全国5ヵ所・全10公演開催！ 中島健人の1stアルバム『N / bias』（読み：ノンバイアス）のリリースを記念して、スペシャルイベントの開催が決定した。 スペシャルイベントは、3月8日 東京・Zepp Hanedaを皮切りに、名古屋・大阪・福岡・札幌の全国5ヵ所、各地2回開催の全10公演。12月25日にリリースされる『N / bias』に封入のシリアルナンバ