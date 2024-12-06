中国メディアの現代快報によると、中国のネット上にこのほど、安徽省の巣湖市博物館に展示されている象牙の文化財4点のうち3点にカビが発生していたと指摘する投稿があった。投稿者によると、11月27日に同館を訪れた際、展示ケース内の象牙の文化財3点にカビが発生しているのに気づき、中でも笏（しゃく）はカビだらけだったという。現代快報の記者が12月3日に同館に問い合わせたところ、3点に対しカビ除去を行ったことを明らかに