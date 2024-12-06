中国気象局（CMA）は5日、「中国温室効果ガス排出公報（2023年版）」を発表しました。CMAが温室効果ガスのモニタリング状況を発表するのは今年で13年連続となります。「中国温室効果ガス排出公報（2023年版）」によると、中国南西部の青海省海南チベット族自治州にある瓦里関世界大気バックグラウンドステーションで2023年に観測された二酸化炭素の年間平均濃度は北半球中緯度地域の平均濃度とほぼ同等の421．4プラスマイナス0．1p