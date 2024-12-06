Image: Amazon.co.jp この記事は2024年6月12日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。 Image: Amazon.co.jp ▶︎Amazonブラックフライデーもうすぐ冬、エアコンを本格的に稼働させる季節がやってくる。冬