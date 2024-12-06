シンガー・ソングライターの山下達郎が、12月5日にNHKホールでおこなった全国ツアー東京公演を、途中で打ち切るというできごとがあった。「風邪による体調不良で、11月26日と27日の埼玉公演も延期していましたが、この日も万全の体調ではなかったようです。『納得のいくパフォーマンスがお届けできない』と、都有での打ち切りを決断したそうです」（芸能記者）前日は、鼻をすすりながらも無事にライブを終えていたという山下。