お笑いタレントの小島よしお（44）が6日、ABCテレビ「news おかえり」（月〜金後3・40）に生出演し、この日死去していたことが分かった女優で歌手の中山美穂さん（享年54）を追悼した。 捜査関係者によると、中山さんはこの日、自宅の浴槽で亡くなっているの見つかった。この日はクリスマスコンサート「MihoNakayamaChristmasConcert2024inBillboardLive」大阪公演を開催予定だったが、当日に中止が発表されてい