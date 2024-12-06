【ソウル聯合ニュース】韓国の大検察庁（最高検）は６日、尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領が３日夜に出した「非常戒厳」宣言を巡る事件を捜査する特別捜査本部を設置した。事件関係者に現職の軍高官が多数含まれているため、軍検察からも人員が派遣される。野党が国会に提出した尹大統領の弾劾訴追案が７日に採決される見通しのなか、警察など他の捜査機関が先を争うように捜査に乗り出し、検察も捜査を急いでいるものとみられ