「ボクシング・３１５０×ＬＵＳＨＢＯＭＵｖｏｌ．３」（２１日、ツインメッセ静岡）ヘビー級８回戦でロスメン・ブリトー（ベネズエラ）と対戦する但馬ミツロ（亀田）が６日、大阪・ＫＷＯＲＬＤ３ジムで公開スパーリングと記者会見を行った。但馬は「１０月から１人目、１１月末から今の２人目のスパーリングパートナーを海外から招聘（しょうへい）していただき、陣営には感謝しています。今までは順調に仕上がっている