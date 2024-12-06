熊本市の井芹川の広い範囲で国の目標値を超える有機フッ素化合物が検出された問題で、熊本市は、流域の3か所の産業廃棄物処分場の排水から最大で58倍の有機フッ素化合物が検出されたと発表しました。一方で、更に上流でも有機フッ素化合物が検出されているため、熊本市は専門家による委員会を設置して原因究明を続けるとしています。 有機フッ素化合物は、発がん性など人体への悪影響が指摘されていて、国が暫定目標値を設定し