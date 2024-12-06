世界銀行グループのIDA（国際開発協会）は世界の最貧国を支援するために1000億ドル、約15兆円の増資額を確保しました。過去最高の額になります。世界銀行グループは6日、韓国のソウルで開催した会合で、IDAが最貧国を支援するため日本やアメリカなど59カ国が237億ドルを拠出することで合意したと発表しました。この結果、1000億ドル、約15兆円の資金調達が可能になります。前回決まった930億ドルを上回り、過去最高になり